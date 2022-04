Kuidas läks esimene riigieksam kuulsatel abiturientidel? Maria Heleen Tõniste: eksamipäeva hommikul poetasin paar pisarat

Ingrid ja Toomas Tõniste missikarjääri tegev tütar Maria Heleen Tõniste on lõpusirgel õpingutega Viimsi gümnaasiumis. „Tahaks loota, et eksam läks hästi,“ räägib ta vahetult esimese riigieksami järel. Maria Heleen sõnab, et on loomult perfektsionist ning et eesti keele eksami suhtes on tal kõige kõrgemad ootused. See oli ka põhjus, miks enne eksamile minekut tükkis ligi närv, mis andis soodsa pinnase ülemõtlemisele.