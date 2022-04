HÜVA NÕU | Kõik õlidest - mis on päriselt nahale parim niisutaja?

Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik sõnab, et õlid ja vahad on nahale vaieldamatult parimad toetajad. Kuiv nahk ei ole sulle enam probleemiks, kui teed sõprust õlide maailmaga. Õlid on meie kõrval eksisteerinud juba antiikajast, seega on ainult loogiline, et meie kehale on need parimad nahahoolduse toetajad. Sööd sisse ja määrid peale!