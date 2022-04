ÕL TV | Anna Levandi: see sõda on praegu valus moment meie peres ja arvan, et ma ei ole ainuke

„Ma ikka teenisin ja teenisin, aga raha kasutamise või nautimise harjumust mul ei olnud, kogu aeg oli tunne, et raha tuleb varuga koguda. Nüüd on see suhtumine muutunud, raha ongi selleks, et seda kulutada, et elada. Muidugi peab ka mõtlema ja planeerima, et päris palja pepuga ei jääks,“ tunnistab minu seekordne särtsakas hommikusöögi külaline Anna Levandi.

Räägime Annaga lisaks nii kurvematel, kui ka rõõmsamatel teemadel. Vaata videointervjuud!