„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Anna Levandi: kui oleksin targem olnud, siis pidanuks ma juba tunduvalt varem haiglasse minema

Minu seekordseks hommikusöögi külaliseks on Eesti tuntuim jääkuninganna Anna Levandi. Anna, neiupõlvenimega Kondrašova on sündinud aastal 1965 Moskvas. Viiekordne Nõukogude Liidu meister naisüksiksõidus, neljakordne pronksivõitja EMil ja 1988. aasta MM-i hõbemedalivõitja tutvus Calgary olümpiamängude ajal Eesti tippsportlase Allar Levandiga ning kolis Eestisse. Neil on pojad Anders, Armand ja Arlet. Alates 1999. aastast on ta Anna Levandi Iluuisutamisklubi peatreener ja Rocca al Mare uisukooli direktor ja treener.

Hommikusöögil rääkisime Annaga nii ilusatel, kui ka valusatel teemadel.