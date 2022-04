GALERII | Markusepäeval jõudis Tallinna Jaani kirikusse kümnes Dolores Hoffmanni vitraažaken

„Tallinna Jaani kirikus me lähtume Martin Lutheri mõttest, et kui teame, et homme saabub maailma lõpp, istutame me täna õunapuu. See markusepäev peaks paljudele meelde jääma, sest sel markusepäeval saab meie kirik Markusest kõneleva vitraažakna. Oleme tänulikud mehele, kes kaugete aegade taga keset tagakiusu, valu ja hullumeelsust pani kirja lood lunastusest ja lootusest,“ kommenteeris Tallinna praost ja Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.