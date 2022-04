KÄPERDAS NAISI? Bill Murray uue filmi võtted katkestati, alustati juurdlust

Deadline.comi teatel tehti Murray peale kaebus üle-eelmisel nädalal. Eelmisel esmaspäeval katkestati filmimine määramata ajaks, sest „Tondipüüdjate“ staari suhtes oli algatatud juurdlus. New York Posti andmeil oli Bill naisnäitlejaid ja teisi võttegrupi naisliikmeid soovimatult puudutanud. Kõmulehe allikas täpsustab: Murray käitumine polnud just ebaseaduslik, kuid mõned naised tundsid, et ta oli liiale läinud.