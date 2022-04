Džässkitarrist Jaak Sooäär: „Mulle meeldib, kui muusikud laval jämmivad ja publik laudadel tantsib.“

„Kõige paremad hetked laval on need, kui kellegagi koos mängides ei saa enam hästi aru, mida ma teen ja mis toimub, ent jube hea on olla. See on kõige parem, mis üldse olla saab,“ ütleb Jaak Sooäär, meie üks aktiivsemaid ja produktiivsemaid džässkitarriste. Täna õhtul astub ta publiku ette koos ansambliga Eesti Keeled, et kontserdiga „Jaak Sooäär 50“ tähistada oma esimest suuremat sünnipäeva.