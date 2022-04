Inger Fridolin: naljakas, et mu soo teema on siiani üleval, jätke nüüd lõpuks rahule!

Anu Välba uuris Ingerilt, kui õnnelik ta „Eesti laulu“ laval oli. „Tol hetkel olin õnnelik küll, et selline võimalus on antud. Ma ei teadnud väga täpselt, kus ma oma elus paiknen ja mis see muusika on, mis mind päriselt kõnetab. Ja kas see on see, kes ma olen. Tol hetkel lõin end nunnuks ja armsaks kollaste sokkidega (artistiks – toim.), aga tegelikult ma ei teadnud sellest maailmast mitte midagi, mis mind ees ootab. Tuntuks saamine oli päris kiire hüpe ja natuke ehmatas ära. Eks sellega kaasnesid ka teised aspektid, mis panid mõtlema, et mis on oluline – kas minu muusika või midagi muud.“