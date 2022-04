HÜVA NÕU | Kui meie enda tass on täis ja oleme enda eest piisavalt hoolitsenud, jagub energiat teistelegi jagamiseks

Igaühel on võimalik hakata sporti armastama kinnitab Personaaltreenerite Liidu kutsekomisjoni esinaine ja personaaltreener Janika Koch-Mäe. Janika räägibki enda loo, kuidas jõudis treeneriametini. Ta tõdeb, et tema lugu on veidi ebatavaline, kuna ta ei olnud kooli ajal väga sportlik. Pigem oli ta kehalise kasvatuse tundides viimaste seas. „Kasvuraskuste tõttu olin tihti vabastatud ning erilist armastust selle tunni osas ei olnud. Pigem kuulasin huviga ajalootundides, tegelesin muusika ja kunstiga. Ujumist kooli ajal selgeks ei saanudki, suusatada ei osanud ja jooksuringid olid pigem piin,“ meenutab ta.