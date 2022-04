GALERII, VIDEO JA REPORTAAŽ | 35 AASTAT LAVAL! Terminaator on ikka veel eriline nagu juulikuu lumi. Väsinud Jaagup Kreem järgmisel hommikul: magama sain alles kell pool 6!

15 minutit enne bändi lavale tulekut lookleb baari ees pikk ja priske inimuss, kelle mürgiastlad janunevad džinni järele. „Kodus oleks ma selle ajaga juba kolm koksi ära joonud,“ kaebab brünett tütarlaps sõbrannale. Baaris askeldab teiste seas ka tõsielusarjast „Rannamaja“ tuntud Viktoria Martinson. Kui uurida kokteilimeistrilt, kuidas äri õitseb, vastab ta, et tal pole õigust seda öelda. Kas neiu on ka ise Termika fänn? Viktoria raputab pead. „Kui kõrvu kostub, siis eks ikka kuulan.“

Oi rahvast on Saku suurhallis palju – kontsert on ju välja müüdud. On patsiga vanakooli rokkareid, nabapluusides tibisid ja suusakampsunis nohiklikke noorsande. Igaüks on riidekapist välja valinud midagi endale sobivat. Kantakse nii triiksärke, kristallkingakesi, sädelevaid sügava dekolteega pluuse, nahktagisid kui ka 5MIINUSE loodud rämmari kirjaga pusasid. Üks tumedate juustega nägus noorhärra kannab aga seljas hoopiski tiigrimustriga särki ja seal peal karvast lumivalget vesti. Siin presidendi vastuvõtu kleidimood kahvatuks!