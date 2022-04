PALJU ÕNNE! Supermodell Karmen Pedaru võttis mehe

Supermodell Karmen Pedaru, kes olnud abielus itaallase Riccardo Ruiniga, jagas sotsiaalmeeedias Jaanimaast pilte juba 2019. aasta lõpus, kuid alles 2020 jaanuaris kinnitas naine, et nad tõesti on suhtes. „Olen tõepoolest väga õnnelik, aga kuna suhe on algfaasis, siis ma pikemalt ei kommenteeriks,“ kinnitas Karmen esimest korda avalikult suhet Kroonikale.