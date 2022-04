Ilus või inetu? Stiilne või maitsetu? Barbra Streisandil on kriitikutest ükskõik

Estraadi- ja filmilegend Barbra Streisand tegi lavadebüüdi 60 aastat tagasi väikese rolliga Broadway muusikalis „I Can Get It for You Wholesale“ („Saan selle teile hulgihinnaga“). Esietenduse õhtul 22. märtsil 1962 polnud ta veel 20aastanegi. Uskumatu, kuid homme tähistab maailmakuulus diiva 80 aasta juubelit. Ta on ainus artist, kel on kuuel järjestikusel aastakümnel olnud esikümnealbum, kirjutab People.com Barbra tähtpäevale pühendatud erinumbris. Pole kahtlust, et ta on ainus isik maailmas, kes on laulnud nii Judy Garlandi kui ka Justin Bieberiga ning nii Louis Armstrongi kui ka Ariana Grandega. Teist sellist pole.