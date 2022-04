ÜLE VIIE AASTA AVALIKKUSE EES! Deana Noop: olen aastatega palju õppinud ja tunnen, et olen nüüd palju kogenum ning tõsiseltvõetavam

„Kommentaarid, mis põhinevad kellegi negatiivsel arvamusel ning millel muidu puudub igasugune tõepõhi, mind tavaliselt eriti ei mõjuta,“ räägib Deana Noop, kes juba üle viie aasta on olnud üks populaarsemaid juutuubereid ja sisuloojaid. Aastatega on tartlanna kasvatanud endale paksu naha ja tunneb, et kuigi on selle aja jooksul palju arenenud, on sisimas jäänud samasuguseks