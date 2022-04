Eesti animafilm pälvis Ameerikas preemia

„Uskumatu!“ ütles võidu kohta Sander Joon portaalile kultuur.err.ee. „GLAS on üks mu absoluutseid lemmikuid. Ameerikas on see üks väheseid festivale, mille fookuses on avangardne animatsioon. Selles osas võib sealset programmi võrrelda Ottawa animatsioonifestivaliga Kanadas.“