Uku Suviste valutab südant Ukraina sõja pärast: on raske ette kujutada viimase aja košmaarsete sündmuste tagajärgi

Uku Suviste on üks nendest, kes laupäeval esineb Saku suurhallis toimuval toetuskontserdil Ukraina laste heaks. „Esinen, et anda edasi inimestele ühtsuse tunned ja rahusõnumit, hoida kõigil meele reipa ja positiivsena, nii palju kui see võimalik on,“ räägib Suviste Kroonikale.