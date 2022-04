Krista Grinbergs-Raigla tütar ema surmast: „Korrutasin endale kogu kodutee, et ema, palun maga, palun lihtsalt maga…“

„Me helistasime emaga, ta viskas kogu aeg toru ära. Mõtlesin, et ju ta tahab lihtsalt puhata. Proovisin ikka uuesti helistada, erivajadusega vend tõstis toru. Uurisin, kas ema on teadvusel, vend seletas nii palju, kui oskas. Aga ma sain tema häälest aru, et midagi on väga valesti. Kui ema juurde jõudsin, seisis vend uksel, silmad märjad. Ja kui ma ema nägin, siis oli juba välimiselt aru saada, et… Et pole enam…“ otsib Ellen Raigla (29) õigeid sõnu, millega kirjeldada oma elu kõige valusamat hetke.