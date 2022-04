ARVUSTUS | „Tüdrukute õhtu“ 4. osa: rammitakse kõiki stereotüüpe, aga kahjuks mitte üksteist

Go3 suhtesarja „Tüdrukute õhtu“ vaatajaid on ilmselt pikemalt imestama pannud, kuidas noored naised jõuavad nii mitu päeva järjest juua. Tegelikult vist ei jõuagi, sest neljandaks saateks on välja otsitud uus kaader. Kas see muudab pöörase sarja kuidagi paremaks?