HÜVA NÕU | Treener Anna Sarap: stress algab tegelikult tihti peast ja kui sellega ei tegeleta, siis liigub see sealt edasi

23.-30. aprillil toimub üle-eestiline liikumisele ja tervisele pühendatud nädal Estonian Fitness Week, mis kulmineerub Estonian Fitness EXPO-ga. Neli treenerit annavad nõu, kuidas leevendada spordi abil stressi ja hoida vaimset tervist, sest siililegi on selge, et eriti oluline on füüsilisele ja vaimsele tervisele tähelepanu pöörata just keerulistel aegadel.