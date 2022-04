VIDEO | MANIA GRANDIOSA? PARANOIA? Harry uus intervjuu mõjus taas pommina

„Tahtsin lihtsalt hoolt kanda, et vanaema on kaitstud ja et tema ümber on õiged inimesed.“ Sellise lausega põhjendas prints Harry värskes intervjuus oma hiljutist kohtumist tänase sünnipäevalapse Elizabeth II-ga. Suhteid isa ja vennaga keeldus Harry kommenteerimast. Mis toimub – nii Harry peas kui Briti kuninglikus peres?!