ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | 358 000 jälgijaga noor matemaatikaõpetaja Annely: õpilane lõi ukse lahti ja hakkas kohe mu konto kohta pärima

Rõõmust pakatava Annely Kasela (24) TikTok mõjub kui kärbselint soojal suvepäeval – sinna on jalgupidi kinni jäänud rohkem kui kolm Tartu linnatäit rahvast. Neist suurem osa ei teagi, et tegemist on eestlannaga, kes õpetab argipäevadel koolijütsidele rehkendamist.