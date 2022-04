KAUAOODATUD IME! Tomi ja Anni Rahula saavad teise lapse: kõik juhtub mingi põhjusega ja õigel ajal

Tomi ja Anni Rahula teatavad sotsiaalmeedias, et nende perre on peagi sündimas teine laps ja seega saab vanemast tütrest Rubist suurem õeke! „Oleme tänaseks veendunud, et meie pere puhul on selline viieaastane vahe ideaalne,“ ütleb Anni Õhtulehele.