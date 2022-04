Depp kinnitas kohtu ees, et pole oma eksnaist eluilmaski löönud 

„Ta on oma naise pihta pudeleid loopinud. Ta on teda üle pudelikildudega kaetud põranda lohistanud. Ta on teda rusikaga löönud. Ta on teda jalaga löönud,“ rääkisid Johnny Deppi eksabikaasa Amber Heardi advokaadid palju tähelepanu pälvinud kohtuprotsessil. Paariterapeudi sõnul oli suhte lõpus vägivald juba vastastikune, Depp ise aga eitab Amberi vastu käe tõstmist.