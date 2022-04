HÜVA NÕU | Ehitusalpinist Mihkel Nurm: meie esmärk ei ole elada hirmuta, vaid õppida tegutsema koos hirmuga 

Ehitusalpinist Mihkel Nurm teeb töid kõrgustes, kus tõstukit või tellingut ei ole võimalik toeks panna. „Ehitusalpinisti töös on väga tähtis osa hirmude maandamisel,“ kinnitab Nurm, sest ehituse ajal ronitakse kohtadesse, kuhu teised ei pääse ning peab oskama ka kolleegi ohtlikust olukorrast päästa. See tähendab, et hirmsas olukorras peab jääma rahulikuks ning tegema väga ratsionaalseid ja läbimõeldud otsuseid. „Hirmud on väga vajalikud tunded, mis aitavad ellu jääda, aga seejuures on oluline aru saada, et nendega koos tegutsemine ja nende kontrollimine on üks elurikkustest,“ sõnas Nurm. Siit tulevad mõned lihtsad juhised eluohtlikus olukorras käitumiseks.