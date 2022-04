ÕL TV | Anu Saagim: „Naisel on põhimõtteliselt kaks võimalust – olla feminist või masohhist. Mul pole vajadust kummakski. Olen selle jaoks liiga mugav.“

„Tõstan käpad püsti – ka mina olen vahel bitch! Õnneks olen aastatega maha rahunenud ja mõistuski on tasapisi koju tulnud,“ tunnistab Anu Saagim oma hommikusöögisaates. Suure juubeli puhul on ta seekord iseenda saates külaline. Muidugi läheb meil vestlus mitu korda lappesse – kõik need kiljatused ja kiunatused on näha videos. Lehe tarbeks käisime pisut oma sõnad üle, et oleks kenam ja viisakam ja üleüldse: palju õnne!