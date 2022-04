Heidy Purga: „Marju tunnistas mulle, et emotsionaalsus võib teha liiga ta tervisele, et ta ei saa sellega hakkama…“

HABRAS HING: „Marju rääkis ikka, et kõik see, mis puudutab loomingut, viib ta kuhugi ära, viib kõikehõlmavasse emotsionaalsesse seisundisse, mis talle liiga võib teha,“ meenutab DJ ja poliitik Heidy Purga.

„Marjul oli tohutult empaatiline ja emotsionaalne kunstnikuhing, kes läbielamisi, olgu need siis positiivsed või negatiivsed, võttis vägagi südamesse. Ta tunnistas mulle, et emotsionaalsus võib teha liiga ta tervisele, teda läbi põletada ning et ta ei saa sellega hakkama, kuigi püüab ennast võimalikult palju neutraalses olemises hoida,“ mõtiskleb riigikogulane, DJ ja endine raadiohääl Heidy Purga, et kindlasti mängis Marju Kuudi surmas 10. aprillil oma osa emotsionaalne pinge, mis pingule tõmmatud pillikeelena tema 76. eluaastal lõpuks katkes.