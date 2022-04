„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Väikesest Kalamaja pagarikojast sai maailmakuulsa räppari sponsor  

Meie seekordne hommikusöök toimus kaneelisaia lõhnalises Kalamaja Pagarikojas. Selle Jahu tänaval asuva hubase keldrikohviku on leidnud isegi turistid. „Reklaam liigub suust suhu ja meile soovitasid seda retrohõngulist kohta sõbrad, kes juba mitmeid kordi Tallinnat väisanud,“ kiitsid parasjagu kohvikus saiakesi ja kohvi nautivad Taani prouad. Ja ei saa mainimata jätta, et sama pagarikoda on ka ühe Eesti räppari, kontseptuaalkunstniku, tantsija ja moedisaineri, kes saavutanud globaalse tuntuse eelkõige oma erilise muusikažanriga, sponsoriks.