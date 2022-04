„Korraldame Freddie Mercuryle ajaloo uhkeima ärasaatmise!“ 

Wembley staadionile kogunes 30 aasta tagusel aprillikuisel esmaspäeval – ülestõusmispühade teise pühal – 72 000 inimest, kellele esinesid Queeni muusikute saatel sellised kuulsused nagu Elton John, David Bowie, George Michael, Annie Lennox, Axl Rose ja Liza Minnelli. Televisiooni vahendusel sai kontserdist osa miljard inimest üle maailma. Sellega mälestati rokilegend Mercuryt, kes oli surnud 24. novembril 1991 aidsi. Fännid olid ammu kahtlustanud, et Mercuryga pole kõik korras: Queeni jõuline ja karismaatiline solist oli oma viimatisel avalikul ülesastumisel Briti muusikaauhindade galal 18. veebruaril 1990 olnud ehmatavalt kõhetu. Kartusi süvendas muusikavideo „These Are the Days of Our Lives“. 1991. aasta mais filmitud klipis on Mercury põsed sisse vajunud. „I still love you – Ma armastan teid endiselt,“ sosistas laulja video lõpus. Need jäid tema viimasteks sõnadeks kaamerasilma ees.