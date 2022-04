KATASTROOF! Mõjuisik maailmakuulsatele staaridele mõeldud eksklusiivüritusest: olukord oli ebaturvaline, inimesed minestasid 

Coachella on üks maailma populaarsemaid muusikafestivale, mis toob igal aastal kokku tuhandeid kuulsusi üle maailma. Coachella edu on ära kasutanud rõivabränd Revolve, mis korraldab igal aastal muusikafestivaliga samal ajal VIP-staaridele mõeldud eksklusiivse promoürituse, kus esinevad tuntud artistid ning mida saavad kogeda vaid väga edukad sisuloojad. Kuid tänavu paljastasid mitmed staarid, kui kohutavad tingimused kulisside taga tegelikult valitsevad.