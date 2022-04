Klaudia Tiitsmaa emadusest: olgem ausad, emaks olemine kurnab ikka korralikult 

„Nii me siis Heeliaga, kes ka emana arvel ja on samuti eesrindlik töötaja emaduse vallas, otsustasime, et meile need sinised pusad väga meeldivad. Täna on nad meil seljas ja kuidagi uhke tunne on. „Olen ema ja see on mul siin kirjas kah, vaata!“,“ lisab Klaudia.