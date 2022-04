Mees, kes tõi speedo-püksid taas moodi! Suhtesaadete staar Juhan Rodrik: ilma kaamerata ei taha ma väga midagi teha – kui kaaslase ka leiaks, oleks see super boonus! 

Foto: Erakogu

Aasta oli 2015, kui Eesti reality-taevas lõi särama uus tõsielusaadete staar Juhan Rodrik. Toonases teleeksperimendis „Abielus esimesest silmapilgust“ sõudis Juhan abieluranda võhivõõra neiuga, viimati nägi televaataja speedo-pükse kandvat Juhanit aga teleläbus „Tüdrukute õhtu“. „Suhtesaadete puhul on välistatud see, et vastu tuleb häbelik neiu, kes ei julge kaamera ees olla. Ta võib olla kaaslasena sobimatu ja isegi vastutöötav,“ põhjendab tõsielusaadete fänn ja näitlejahakatis, miks on otsustanud just suhtesaadete kaudu naistega uusi tutvuseid sobitada.