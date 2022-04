HÜVA NÕU | Järjepidevalt uusi asju lisades ja ebavajalikku eemaldades saamegi oma maailma just sellise rutiini, mis teeb meid õnnelikuks 

Värskelt ilmunud raamatu „Õnn on otsus!“ autor Dalí Getter Karat tutvustab ennast kui õnnekoolitajat, motivatsioonikõnelejat ning spirituaalset teejuhti. Ta on võtnud oma missiooniks inspireerida inimesi elama kire ja julgusega, õpetada teadlikku manifesteerimist ning tuua õnnelikkus massidesse. „Usun siiralt, et õnn on otsus ning püsiv õnnelikkus algab seespidiselt. Siiski tuleb õnnelik olemist harjutada, et see muutuks uueks normaalsuseks,“ teab ta, olles omal nahal kogenud ka mündi teist poolt.