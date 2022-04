Ott Lepland maskisaates osalemisest: algul mõtlesin, et ega mul pikka pidu pole! 

„Maskis laulja“ pühapäevaõhtuses saates pidi sel korral maski langetama Ükssarviku kostüümis esinenud isik. Maski langedes selgus, et suursuguse Ükssarviku kostüümi all varjas oma isikut ja tuntud lauluhäält muusik Ott Lepland, kellele sai saatuslikuks saate külalisdetektiivi Saara Piusi äärmiselt terav kõrv. „Ta tõesti ütles, et tema jaoks see äraarvamine suurt raskust ei valmistanud,“ sõnab Lepland. Millega Ott end Saarale reetis?