Takoäriga kõik? Martin Repinski paiskas müüki toiduauto, mille pardalt on võõrustanud ka kuulsaid külalisi 

Müügikuulutusest selgub, et Martinos Tacos kleebistega sõiduk on võimalik kogu söögitegemiseks vajaliku atribuutikaga seotada endale 18 000 euro eest. Masinat on võimalik osta ka ilma foodtruck'i varustuseta, sel juhul on vaja välja käia 16 000 eurot.