„Sinuta kevad on tühi, kõik kas möödas või eel. Unetust piinab vaikus, koidik on kaugel ees...“ 

Just isepäisust mõistis see särav muusik igal sammul demonstreerida. Nii võis Kuut muretu muige saatel selgitada uudishimulikele, miks ta seltskonnas saatjata liigub, et tal pole meeste leidmiseks mahti, sest magab päeval ja tegutseb öösel – ega nii olevat hõlpus kaaslast leida, ent lisas ka kärmelt, et tal polevat meest vajagi. Kui aga arupärimine ei lõppenud, nähvas naerdes: „Jumal, hea, et te ei küsi, kas mul naist ei ole! Jah, minult on küsitud, kas mul naist ei ole.“