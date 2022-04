HÜVA NÕU | Kuidas kiiresse päeva üks tõhus treening ära mahutada? 

Sportimine aitab mõtteid probleemidelt välja lülitada. Rutiin, millega oled harjunud, annab ajule signaali, et kõik on korras ja stabiilne – see aitab vähendada pinget. Ja loomulikult füüsiline pingutus – uuringud, kus on uuritud inimkeha bioloogilisi reaktsioone ja hormoonide tasakaalu on näidanud, et pingutus ja seeläbi higistamine viib stressi kehast välja.