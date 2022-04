HÜVA NÕU | Viis põhjust, miks oleks mõistlik tegeleda võitlusspordiga  

Foto: The League

15. aprillil toimus Eesti võitlusspordi tippsündmus The League

15. aprillil toimus Eesti võitlusspordi tippsündmus The League, kus astusid üles mitmed poksijad. Nende seas Ott Remmer, Hendrik Themas, Henry Rohtla, Astrid Johanna Grents ja Hannes Ilmjärv. Uurisime neilt, mis on need põhjused, miks tegeleda võitlusspordiga.