ŠOKK RAADIOKUULAJATELE! Täna oli eetris viimane Kirsti Timmeri ja Rene Puura juhitud suhtesaade: ei saa öelda, et me nüüd päris töötud oleme või peaks riigist välja kolima 

Ühiselt viimast suhtesaadet juhtinud Kirsti Valdstein-Timmer ja Rene Puura ütlevad kui ühest suust, et saate lõppemine neid kurvaks ei tee. „Oleme seda päris pikalt teinud. Muusiku töö juures on laupäevahommikuti saadet pigem stressirohke teha – jääb kohe paar kortsu vähemaks ja jään paar aastat nooremaks. Mul on hea meel, kui saime kellelegi väga head nõu anda või meelt lahutada, ja natuke naeru tekitada sellesse sombusesse talveilma,“ kommenteerib lõbusas meeleolus Puura pärast saadet.