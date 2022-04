SAATUSLIK PULMAPILT! „Hingesoojuse“ saatejuht Heveli Veersalu abiellus vahetult enne Venemaa kallaletungi Ukrainale

„Hingesoojuse“ saatejuht Heveli Tuisk (neiupõlvenimega Veersalu) ja Tanel Tuisk tegid kaks päeva enne Ukraina sõja algust oma liidu ametlikuks. „Külastasime ka kaitseliidu Lääne malevat. Viisime külakosti ja tegime saatusliku pildi, sest ega me keegi arvanud, et sõda päriselt lahti läheb,“ meenutab Heveli pulmapäeva. Just kaitseliidu kaudu värske abielupaar tutvuski.