FOTO | Edgar Savisaar värvib mune: elu on nii kiireks läinud, et ei jõuagi kõike õigel päeval teha 

Ehkki täna on veel vaikse nädala suur reede ning lihavõttekombestiku kohaselt kaunistatakse pühademune alles vaikselt laupäeval, siis Edgar Savisaar värvib mune just sel päeval, mil ise soovib.

„Aga meil oli täna rõõmupäev! Oli põhjust!“ kirjutab Savisaar Facebookis vastuseks kommentaarile, kus juhitakse tähelepanu, et veel on munade kaunistamiseks pisut vara. „Elu on nii kiireks läinud, et ei jõuagi kõik õigel päeval teha. Parem varem kui mitte kunagi!“ ütleb ta.