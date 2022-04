Tanja Mihhailova-Saar ajutiselt peetud ameti väljakutsetest: oli päevi, mil maailmas polnudki häid uudiseid – kõik oligi vaid halb! 

Tanja räägib, et pakkumine raadiojaama tööle minna tuli seoses „Eesti laulu“ erisaatega. Nimelt külastasid kõik lauluvõistluse poolfinalistid raadioeetrit, et oma laule ja tegemisi tutvustada. Et Tanja on nii „Eesti laulu“ kui Eurovisioni lauluvõistluse osas juba kogenud tegija, saigi ta ettepaneku tulla Andi Raigi kõrvale saadet juhtima. „Mina kui artist ja laulja, intervjueerisin siis teist artisti. Sel juhul on esitatavad küsimused vahel hoopis teistsugused, kui lihtsalt saatejuhil või ajakirjanikul intervjuud tehes – muusikul on rohkem nii-öelda siseinfot või äratundmisrõõmu ja palju, mida kommenteerida,“ räägib Tanja.