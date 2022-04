Sandra Vabarna läbipõlemisest: ühel hommikul polnud jaksu enam voodist tõusta – olin emotsionaalselt ja füüsiliselt täiesti läbi 

„Selle kolme päeva jooksul kõige hullem see tunne, mis tekkis – ühest küljest mõtlesid, et appi – see füüsiline ja vaimne agoonia on nii vastik, et tahaks ära surra. Teisest küljest oli seal kõrval see tohutu hirm, et ma nüüd suren ära. Ja siis ma olin kuidagi seal kahe maailma vahel.“