Põdur Phil Collins: Genesise liikmed peavad endile päris töökohad otsima 

71aastane Collins esines suurema osa Londoni kontserdist toolil istudes – jalad ei taha teda enam kanda. Ent koos kitarrist Mike Rutherfordi (71) ja aasta vanema klahvpillimängija Tony Banksiga suutis ta siiski lõpukummarduseks püsti tõusta. Koos oli musitseeritud 1970. aastatest saadik. „See on meie turnee viimane peatuspunkt ja see on Genesise viimane kontsert,“ teatas lohkuvajunud palgetega Collins publikule ja viskas nalja: „Pärast tänast õhtut peame endale päris töökohad otsima.“