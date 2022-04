NEITSI MAARJA ILMUTUSED: jumalaema on toonud lõpu katkule, aidanud ravimatuid haigeid ja hoiatanud raskete aegade eest 

ERILINE ILMUTUS: Iga neitsi Maarja ilmutus on seotud ühe kindla kohaga, ta näitab end tavaliselt konkreetsel ajavahemikul mitu korda ja tunnistajaks on rohkem kui üks-kaks inimest.

Teda on kirjeldatud kauni helendava naisena. Kord on tal seljas sinine kuldsete tähtedega kleit, kord istub kuldsel troonil vahtrapuu all, ingel kaaslaseks. Ta naeratab ja õhkab rahu ning soojust. Ajaloost on teada sadu neitsi Maarja ilmutusi. Enamasti on jumalaema ilmunud lastele ning sageli konkreetse sõnumiga.