HÜVA NÕU | Kuidas tuua oma ellu armastust ja positiivsust? 

Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ja raamatu „Hinga ja ela!“ autor Monika Palm sõnab, et elu alguseks loetakse esimest hingetõmmet ja see lõpeb viimase hingetõmbega. Hingamine on elujõud – eluenergia, mis siseneb kehasse läbi hingamise ja saadetakse vereringe süsteemi kaudu keharakkudesse. Palm ütleb, et armastusega asju tehes, antakse alati endast parim olenemata sellest, kas sa teadvustad seda või mitte. Siit leiadki kaks hingamisharjutust, mis aitavad tuua ellu armastust ja positiivsust: