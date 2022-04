Tarmo Urb: „„Valged roosid“ oli Tarmo Pihlapi hukatus…“ 

„Paar päeva enne seda, kui ta [Tarmo Pihlap] siit ilmast ära läks, ta helistas mulle – et saaks kokku, sööks lõunat. Teeks plaane. Aga helistas hoopis Reet Linna ja ütles, et Tarts on surnud. Nii et me ei jõudnudki lõunat süüa…“ mäletab muusik ja teadmamees Tarmo Urb oma viimast kõnelust põhikooli aja pinginaabri Tarmo Pihlapiga, kelle sünnist möödub 21. aprillil 70 aastat.