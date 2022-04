ROLLID BRITI MENUSARJADES! Saates „Ma näen su häält" osalenud eestlanna püüdleb välismaa tippnäitlejate sekka: eitavaid vastuseid saad sada korda rohkem kui jaatavaid 

Välismaal näitlejakarjääri tegev Candy sõnab, et muusika, näitlemine ja tantsimine on tema hingeasjadeks olnud juba alates lapsepõlvest. Lapsena tegeles ta siiski peamiselt tantsimise või laulmisega. Seda praktilistel põhjustel –näitlemisringe oli toona vähevõitu. Eneseväljendus on tema jaoks aga alati olnud äärmiselt oluline. „Tagantjärgi vaadates saan aru, et neid tegevusi tehes nautisingi kõige rohkem seda, milliseid emotsioone sain ma läbi nende tegevuste väljendada. Seetõttu armastangi näitlemist,“ räägib ta.