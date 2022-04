Vene teatri juht Svetlana Jantšek: „Viha ja vaen venelaste ja ukrainlaste vahel jääb ka pärast sõda sajanditeks tuha all hõõguma.“

MÕTETES UKRAINAS: „Helistan kodustele Hersoni iga päev,“ ütleb vene teatri juht Svetlana Jantšek. „Seal, nagu mujalgi Ida-Ukrainas, on kohutav olukord. Inimesed linnades ei sure ainult püssikuulist. Ei jätku toitu ega ravimeid.“ Foto: Martin Ahven

„Elada ja töötada siin Tallinnas teadmisega, et mu kodulinnas Hersonis marodööritsevad Vene väed, on kohutavalt raske,“ tõdeb vene teatri juht Svetlana Jantšek. „Tunnistan ausalt, et ainult rohtude abil suudan tööl käia, kuidagi jalul püsida.“