Selgus "Elujanu" ja "Suurte väikeste valede" režissööri ootamatu surma põhjus 

Pärast terviseentusiastina tuntud Vallée ootamatut surma väitsid mitmed anonüümsed allikad meediale, et Kanada kineastile sai saatuslikuks südamerabandus. Nüüd on avaldatud ametlik surmapõhjus - ekspertiis näitas, et Vallée tappis südamerike, mis oli põhjustatud tõsisest ateroskleroosist ehk arterilubjastusest.