Måneskin avaldas Ukraina toetuseks võimsa sõnumiga video: kasutame oma häält, et nõuda tegusid! 

„Sõjapõgenikud Ukrainas ja üle kogu maailma vajavad kiiremas korras humanitaarabi. Me kasutame oma häält, et nõuda tegusid ning sama saad teha ka sina. Ühine meiega ja tee video, kutsudes maailma üles sõjapõgenikke toetama ja annetama lehel ForUkraine.com.“

Måneskin on esimene Itaalia rokkbänd, mis on kahe lauluga jõudnud Ühendkuningriigi singliedetabeli esikümnesse ning teine bänd Eurovisioni ajaloos, mis figureerinud Billboard Global 200 edetabelis. Bänd on kogunud miljoneid kuulamisi ja vaatamisi nii Spotifys, iTunesis, YouTube’is kui Deezeris ning andnud mitmeid välja müüdud kontserte. Måneskin tõestas Eurovisionil pärast aastatepikkust pausi, et lauluvõistlust ei pane kinni vaid ühe hiti imed, vaid sealt võib alguse saada ka edukas rahvusvaheline karjäär.