84aastane filmiveteran sai sobimatu käitumise tõttu Netflixi sarjast kinga 

Frank Langella mullu aprillis USA ekraaninäitlejate gildi virtuaalsel auhinnagalal filmi „The Trial of the Chicago Seven“ trupi liikmena auhinda vastu võtmas.

USA meedia teatel vallandas Netflix staažika näitleja Frank Langella uuest lühisarjast „The Fall of the House of Usher“ („Usheri maja hukk“), sest Tony auhinna laureaat oli võtteplatsil kohatult käitunud.